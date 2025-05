Desafío visual: encontrá al conejo que se esconde entre 60 personas

Entre más de 60 personas, 15 autos, un mono espiando desde una ventana, puestos de helado y choripán, perros, gatos y un ritmo urbano cargado… hay un conejo gris riendo a carcajadas escondido en algún rincón de la ciudad. No es una ilusión óptica, ni un error de diseño: está ahí, y lo vas a ver… si sabés mirar.

Este tipo de juegos visuales, al estilo "busca y encuentra", estimulan la concentración, la paciencia y la agudeza visual. No se trata solo de observar, sino de ver lo que no está a simple vista. Entre los transeúntes apurados, los animales dispersos y los detalles del entorno urbano, el conejo fue colocado con precisión para que se mezcle sin dejar de ser quien es: un símbolo de alegría que rompe con lo cotidiano.

Pistas para ayudarte sin arruinar la búsqueda:

No está en el centro de la imagen.

No está en lo alto de un edificio.

Tampoco está del todo escondido… pero su tamaño y color lo camuflan con facilidad.

¿Por qué un conejo?

El conejo, además de ser un personaje simpático, representa la rapidez de reacción, el juego y la inocencia. En medio de una escena urbana caótica, su presencia descoloca y genera una pequeña grieta en la rutina: una risa, una pausa, un guiño.

¿Lo encontraste?

Si no, no pasa nada. Volvé a mirar, tal vez esta vez lo veas. Y si ya lo viste, no digas dónde está. Compartí la imagen con alguien más y disfrutá viendo cómo también se pierde entre la multitud… hasta que el conejo aparezca riendo otra vez.