Tarot del colibrí para el 16 de mayo

Carta 1) El carro: movimiento. Triunfo. Determinación. Superación de obstáculos.

Carta 2) Dos de espadas: decisión. Racionalidad. Reflexión con uno mismo.

Carta 3) Seis de oro: equilibrio- desequilibrio. Caridad. No dar en justicia y equidad.



Mensaje final:

Una persona se enfrenta a una toma de decisiones. Tiene dos caminos o dos opciones y está en una especie de encrucijada. El tarot aconseja dejar las emociones de lado y tomar una decisión justa basada en la razón. Por otro lado, sugiere que no se debe prestar oído a opiniones ajenas, las respuestas más acertadas provienen de su interior, de su propio pensamiento y de las valoraciones que de él provengan. En esta decisión los de afuera son de palo. Aparentemente, esta persona no ha sido justa con alguien. Ha dado de sí solo migajas, no sólo en un sentido material, sino también en otros aspectos, e incluso ha ignorado a ese alguien casi deliberadamente, procediendo con injusticia explícita. La imagen del seis de oros muestra a la persona dando limosna sólo a una de las dos mujeres, mientras a la otra no le da nada y la ignora totalmente. Claramente, se ha procedido con injusticia y falta de empatía hacia la persona ignorada. Ahora hay que decidir intentando ser lo más justo posible. Tal vez toca optar entre esas dos personas, de las cuales una se ha llevado la peor parte. Quién sabe cuál será la decisión... El tarot no lo dice. Si se sabe, que una vez que la decisión esté tomada, esta persona entrará en acción con mucha determinación, como si hubiera encontrado claridad sobre su camino y quisiera llegar a su destino lo antes posible. Superará todos los obstáculos que pudieran interponerse entre él y su meta. Quiere tener éxito en su empresa y lo más probable es que lo logre. Su carro no es cualquier carro, es un carro de triunfo y como un gladiador luchará para ganar la batalla.