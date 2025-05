Los signos del zodiaco que se destacan por ser los menos cariñosos

Hay personas que parecieran ser un cubito de hielo, que no tienen sentimientos por lo poco demostrativas que son. Este comportamiento puede ser atribuido a diferentes factores, entre ellos, las características de su signo zodiacal.

Leo

Leo, por ejemplo, es conocido por su debilidad en expresar el cariño que alberga en su interior. A menudo, los leoninos evitan demostrar sus sentimientos hacia otros porque perciben que hacerlo los hace parecer débiles. Para ellos, la vida gira en torno a mostrar siempre fortaleza y poder, lo que puede llevarlos a abstenerse de realizar gestos cariñosos o expresar palabras afectuosas. Sin embargo, esto no implica que no sientan afecto, sino que prefieren mantener una imagen de firmeza y control.

Capricornio

Por otro lado, Capricornio, aunque no suele ser muy efusivo en sus demostraciones de afecto, puede llegar a ser cariñoso con su círculo íntimo de seres queridos. Aunque no sean particularmente sociables ni tiendan a rodearse de familiares o amigos, valoran profundamente a las pocas personas cercanas a ellos. Sin embargo, su tendencia a no regalar amor sin recibir algo a cambio puede limitar la expresión abierta de sus sentimientos.

En resumen, tanto Leo como Capricornio pueden parecer distantes o poco demostrativos en cuanto a afecto, pero esto no significa que carezcan de sentimientos. Sus actitudes pueden estar influenciadas por sus propias concepciones de fortaleza, poder y reciprocidad en las relaciones interpersonales.