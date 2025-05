Tarot del colibrí para el 18 de mayo

Carta 1) Cuatro de espadas: pausa. Descanso. Aislamiento. Pensamientos. Reflexión

Carta 2) El emperador: poder. Liderazgo. Determinación. Responsabilidades. Cualidades de mando. Autoridad.

Carta 3) La muerte: fin de ciclo y comienzo de uno nuevo. Cambios importantes. Transformaciones radicales.



Mensaje final:

Resaltan en esta tirada los dos arcanos mayores: el emperador y la muerte. El emperador es alguien que lleva las riendas de su vida, e incluso las de otros. Ejerce su poder con autoridad y sabe poner límites claros y contundentes. "No" es no. Y no va a ceder en eso. Tal vez la persona ha estado reflexionando en la necesidad de terminar con una situación en forma definitiva. Provocar un cambio radical en su vida o en su manera de ser. Quiere hacer una transformación muy importante. Quizás ha pensado que ha cedido poder a otros y que no ha puesto los límites necesarios para cuidarse como debía, permitiendo que otros pasaran por encima de sus deseos, necesidades y derechos. Por fin se ha dado cuenta que no puede permitir que los demás abusen de su empatía y comprensión. Eso no está bueno desde ningún lugar. Pero está persona se está empoderando y está sufriendo una gran transformación. Ha aprendido a decir no y a poner límites sanos. Ya nunca más permitirá ningún tipo de abuso sobre su espacio y sus derechos legítimos. Empieza un nuevo ciclo de vida donde la persona será valorada y respetada por su merecimiento y ocupará su lugar como siempre ha debido ser. Felicitaciones!!