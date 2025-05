Consulta el horóscopo chino del lunes 19 de mayo

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23

Las cosas están llegando a un punto crítico para vos hoy , y es posible que otras personas objeten abiertamente sus acciones. Está bien ser un poco egoísta si la situación es apropiada.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

El estado de ánimo general del día debe encajar bastante bien con Tu agenda. No hay necesidad de fijarse en lo negativo.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Los eventos sociales podrían ponerte en contacto con personas interesantes en profesiones interesantes.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Un amigo que quizás no hayas visto durante un tiempo podría despertar extraños sentimientos nuevos para los que no estás preparado

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Puede que sientas una fuerte conexión con tu lado fantasioso y romántico hoy. Los sueños y las ilusiones son aptos para entrar en escena y llevarte a las nubes.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Probablemente puedas hablar de manera dulce dentro o fuera de cualquier situación hoy. Tienes mucho poder en tu interior y puedes lograr cualquier cosa siempre y cuando no tengas miedo de usarlo.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Los amigos que buscan consejo o un hombro para llorar pueden ser abundantes hoy. Y eres una de las mejores personas que te brindan el apoyo y la atención que necesitan.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Si no tienes una rutina de ejercicios regular, hoy es un gran día para remediarlo. El ejercicio no tiene que agotarte o lastimarte

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Considera canalizar tus inspiraciones filosóficas hacia la escritura creativa. Probablemente sea algo que disfrutarás. Incluso si no te has expresado de esta manera antes, no hay mejor día que hoy para darle un giro.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Empieza a hacer las cosas hoy. Las actividades que requieren enfoque o creatividad son apoyadas. Tu fuerza física y tu energía te obligarán a hacer algo activo.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Trata de ver las pesadillas como formas seguras de comprender los sentimientos. A nadie le gusta experimentarlos.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

La energía de hoy puede hacer que te sientas preparado para cualquier cosa. Dado su enfoque más radical, es posible que debas mantenerte bajo control.