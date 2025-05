Tarot: sanación que trae felicidad

Carta 1) evolución. Transformación. Crecimiento y elevación espiritual. Inicio de un ciclo nuevo de vida con situaciones muy positivas. Triunfo. Felicidad.

Carta 2) Purificación: depuración. Limpieza. Eliminación de lo negativo. Autopurificación. Sanación. Perdón.

Carta 3) El prodigio: esperanza. Optimismo. Fe. Virtud humana de crear lo asombroso y maravilloso. Lo que parece milagroso.



Mensaje final:

Excelentes cartas, y por lo tanto, excelentes predicciones. El tarot habla de una persona que está haciendo un fuerte trabajo con ella misma, un trabajo de autopurificación y limpieza. Esta persona está eliminando de su vida todo lo negativo: personas, cosas, situaciones, pensamientos y comportamientos que no eran saludables, o que retrasaban y bloqueaban su evolución y su crecimiento personal. Puede ser que esté haciendo meditación o algún tipo de terapia que la está ayudando a sanar. En ese proceso la persona está cambiando, se está transformando positivamente. Ha madurado, ha crecido y se está elevando espiritualmente. Al cambiar sus energías negativas por positivas, empieza a cambiar su realidad para mejor. Hay perdón , alegría y sanación del cuerpo y las emociones. Incluso lo que viene, lleno de luz, fe y esperanza puede sentirse casi como un milagro. Próximamente esta persona estará agradeciendo a Dios por las bendiciones recibidas. Dios ha escuchado sus oraciones, por supuesto, pero la persona ha tenido que hacer su parte, ha debido poner toda su voluntad, su esfuerzo y su intención sincera, de cambiar y purificarse, de erradicar lo que no le hacía bien. Ahora le tocará reír y agradecer. Lo que se ha vivido tiene que ser un aprendizaje para no repetir nunca más lo malo y negativo que una vez cobijó en su interior.