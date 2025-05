Tarot: triunfo al alcance de tu mano!

Carta 1) La torre: destrucción. Final repentino. Todo se cae y habrá que empezar desde cero.

Carta 2) El colgado: mirar la realidad desde otra perspectiva. Iluminación. Inacción.

Carta 3) inicio. Predominio racional. Claridad mental. Decisión enérgica.



Mensaje final:

Algo ha finalizado en la vida de esta persona y de un modo inesperado. La destrucción es total, puede tratarse de una relación de algún tipo, o una situación, un trabajo, etc. Sea lo que sea se ha llegado a un fin y no habrá más remedio que empezar de nuevo. La persona se ha quedado en reflexión, con el mundo patas para arriba, pese a esa situación tan negativa, el estar en otro lugar, con tantos cambios, está provocando que este alguien pueda considerar otras perspectivas y puntos de vista, mirar su realidad con nuevos ojos, darse cuenta de cosas que antes no veía y aunque por el momento no haga nada más que pensar y tenga cierto estado de paralización, dicen las cartas que poco a poco esta persona va viendo todo con más claridad y en un futuro próximo tendrá toda la que necesita para cortar con ese estado de quietud y empezar de nuevo. El As de espadas marca nuevos comienzos con objetivos bien precisos y mucha determinación. Hubo un triste final, pero también vendrá un nuevo comienzo brillante y fuerte como la hoja del acero de la espada.