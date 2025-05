¿Cuál es el signo más paranoico del zodíaco?

En el zodíaco hay signos desconfiados, otros precavidos... y uno que se lleva el premio a la paranoia total. Siempre piensa que hay algo detrás, duda de las intenciones, analiza gestos, tonos, silencios… y muchas veces imagina escenarios que solo existen en su cabeza. ¿El signo más paranoico del zodíaco? Sin duda:

Escorpio

Escorpio no confía fácilmente. Siempre sospecha que hay algo oculto, una intención escondida o un mensaje entre líneas. Su intuición es poderosa, pero también lo puede llevar a ver cosas donde no las hay. Cuestiona todo, guarda cada detalle y si siente que algo no cierra… no lo deja pasar. Puede parecer tranquilo, pero por dentro está haciendo zoom en todo lo que decís.