Tarot: la verdad, tarde o temprano, sale a la luz

Carta 1) La torre: final. Destrucción. Derrumbe. Empezar desde cero.

Carta 2) La luna: onírico. Subconsciente. Claroscuro. Lo oculto. Miedos. Romanticismo.

Carta 3) Reina de copas: bondad. Amor. Empatía. Sentimientos. Emociones



Mensaje final:

Las cartas parecen hablar de un final repentino. De pronto todo lo que se había construido se vino abajo. La capacidad de visión, de ver la realidad con claridad se disminuyó y vino mucha confusión. Algo pasó para que se presente la torre con su final inesperado, dejando a la persona con miedos e inseguridades, sin saber muy bien por dónde seguir. Tal vez, se han ocultado cosas, no se ha dicho la verdad y probablemente, tampoco se esté actuando con sinceridad ahora. Siguen las cosas ocultas. La persona no quiere mirar hacia la torre, prefiere ignorarla, porque sabe la parte de responsabilidad que le corresponde en lo sucedido. Seguramente, antes de la caída hubo señales que no se tuvieron en cuenta. Las paredes se agrietaron mucho antes, y la persona no le dio importancia a lo que ya mostraba las marcas del deterioro, prefirió mirar para otro lado en lugar de hacer algo. No se sabe a ciencia cierta que ocurrió, pero la luna, entre otras cosas, habla de falsas ilusiones y fantasías que se quisieron ocultar, quizas, con la intención de engañar a otros. Las cartas dicen que hay un amor oculto que puede haber salido a la luz provocando una torre, por ejemplo, en una pareja el descubrimiento de una infidelidad. Para otras personas puede ser que la falta de claridad en la comunicación y los comportamientos, los miedos que alguien sentía, no lo dejaron avanzar y se alejó sin tener la valentía de revelar cuanto amor guardaba en su corazón para su reina de copas, en quien hasta el presente sigue observando en silencio. En fin, aquello que era, ya no es, y no hay más remedio que volver a empezar.