Tarot: importante decisión entre dos caminos posibles

Carta 1) Cinco de bastos: peleas. Conflictos. Malos entendidos. Nadie escucha a nadie.

Carta 2) Los enamorados: decisión. Dualidad. Dudas.

Carta 3) Diez de oros: plenitud económica. Abundancia. Disfrutar de lo que se ha conseguido con seres queridos. Bienestar.

Mensaje final:

Después de una etapa conflictiva donde han habido peleas, discusiones, malos entendidos y donde cada quien se ha sentido dueño de la verdad, toca tomar una decisión. Qué hacer? Qué camino seguir? Intentar una reconciliación o irse?. La persona tiene muchas dudas, inseguridades, miedos y está ambivalente entre dos formas de vida o tal vez entre dos personas. Aún no está en condiciones de elegir porque le falta claridad. Quizás no sepa que quiere para su vida y por ende, no puede decidir. Tendrá que tomarse un tiempo de reflexión y escuchar su interior para obtener allí las respuestas que busca. Atender sus pensamientos, pero también su corazón. Dice el tarot que la persona muy probablemente elija el amor familiar y el disfrute con los más cercanos de lo que hasta el momento ha conseguido. Es allí donde tiene la abundancia y la plenitud, es con su familia donde tiene el diez de oros, pero de momento esta persona no ha podido decidirse.