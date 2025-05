Tarot: alguien con añoranza tendrá que elegir

Carta 1) Ocho de copas: alejarse. Dejar afectos atrás. Tomar un camino desconocido.

Carta 2) Seis de copas: extrañar. Nostalgia. Pasado. Infancia. Inocencia

Carta 3) Los enamorados: decisión. Dualidad. Dudas. Ambivalencia.



Mensaje final:

Claramente las cartas traen hoy mensajes de sentimientos, emociones y amor. Parece que alguien que en un pasado se alejó dejando atrás personas, lugares, etc. donde existía mucho amor, ahora extraña ese pasado donde los sentimientos eran verdaderos y amorosos. Recuerda con nostalgia el amor, el cuidado, la alegría y la ternura que alguna vez tuvo en su vida, y que por razones que en su momento considero prioritarias, abandonó. Esa persona no está feliz con el presente que tiene y añora el pasado. Más tarde, o más temprano, tendrá que volver a elegir qué quiere hacer con su vida. Si bien hay dualidad, no puede quedarse con las dos opciones a la vez. Por lo que dice el tarot es una elección en el plano del amor, y a este alguien no le va a quedar otra que decidir entre quedarse en el lugar en el que se encuentra, o regresar por lo que dejó en su pasado. La elección ya no da opción. No hay medias tintas.O una cosa o la otra, o todo o nada, o blanco o negro, sin grises.