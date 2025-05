No todos bajan la cabeza. Hay signos que imponen presencia, que no se dejan pisar y que enfrentan lo que venga con firmeza. Tienen opinión, temperamento y una forma de plantarse que puede inspirar respeto… o miedo. Estos son los signos con más carácter del zodíaco.

Aries

Aries no negocia su impulso. Reacciona rápido, dice lo que piensa y no le teme al conflicto. Tiene un fuego interno que lo lleva a enfrentarlo todo con decisión. Si algo no le gusta, lo vas a saber. Si algo lo apasiona, va con todo.

Escorpio

Escorpio no necesita gritar para imponerse. Tiene una intensidad silenciosa que se siente apenas entra en un lugar. Es firme, decidido y muy difícil de manipular. Cuando se enoja, no olvida. Y cuando se propone algo, no para hasta lograrlo.

Capricornio

Capricornio tiene carácter firme, seco y directo. No se deja llevar por emociones pasajeras, pero tampoco se deja pasar por encima. Es constante, exigente y muy claro con sus límites. Si querés enfrentarlo, más vale que estés preparado.