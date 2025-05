Tarot: una copa de amor que no se ofreció a tiempo

Carta 1) Tres de espadas: dolor emocional. Sufrimiento. Heridas. Traición.

Carta 2 ) Rey de copas: estabilidad emocional. Amor. Bondad. Madurez

Carta 3) La torre: destrucción. Final. Caída. Empezar desde cero.



Mensaje final:

Las cartas hablan de sufrimiento y dolor. Alguien tiene el corazón roto. Puede ser que la persona haya lastimado los sentimientos de otra persona, o que sea ella misma quien ha salido herida. El 3 de espadas también señala que podria haber existido algún tipo de traición. La situación que ocurrió provocó un final repentino en una relación, todo se vino abajo y el vínculo se rompió. Ahora la persona está mirando la torre y no puede sacar los ojos de ese derrumbe. No puede creer que todo haya terminado de una manera tan dramática y contundente. Lo que sabe en este momento es que siente mucho amor y ya no está en su vida el o la destinatario/a de ese amor, desapareció con la destrucción. El tarot no dice como sigue esta historia, sólo indica que hay una persona que se ha quedado con una copa de amor entre sus manos y que no tiene a quien se la quisiera dar. Lamentablemente, tendrá que empezar una construcción nueva. Ahora que se está equilibrando emocionalmente y es alguien que ha madurado sus sentimientos, sólo quedan ruinas de lo que alguna vez tuvo y quizás no supo cuidar como debía. Habrá que volver a empezar, o un nuevo vínculo, o la reconstrucción de lo que se rompió, obvio, si eso aún es posible.