Tarot: urge tomar decisiones

Carta 1) Sota de bastos: inicios. Curiosidad. Idea inicial.

Carta 2) Diez de bastos: agotamiento. Cansancio. Cargas muy pesadas. Exceso de responsabilidades.

Carta 3) Dos de oros: Dualidad. Ambivalencia. Dudas. Inestabilidad



Mensaje final:

Alguien quiere comenzar algo nuevo, tal vez una nueva etapa en su vida. Esta persona no da más, está al límite de sus fuerzas, lleva una carga excesiva. La carga puede ser muchísimo trabajo o responsabilidades, un dolor fisico o emocional, una gran culpa, estar donde no quiere estar, tristeza, etc. Si bien todos llevamos mochilas sobre los hombros en esta vida, a veces se vuelven insoportables, este es el caso de esta persona, que está agotada y parece que lo que más desea es alivianar el peso, soltar cargas y empezar de nuevo. Ha tenido una idea iluminadora, pero no se anima aún a tomar la decisión para empezar con eso que le interesa, está sumida en la indecisión, la duda y el miedo, los cuales le provocan un gran desequilibrio. Esa situación no puede prolongarse en el tiempo. La persona tendrá que centrarse en esa idea que ha tenido y tomar una decisión para recobrar su equilibrio. Si bien es cierto que se puede equivocar, también lo es que en la situación que está no puede continuar, si o si deberá elegir para recuperar la armonía y la estabilidad.