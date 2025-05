Los tres signos del zodíaco más perfeccionistas

No les gusta lo “más o menos”. Buscan el detalle, corrigen, repasan y vuelven a empezar si hace falta. Estos signos del zodíaco no toleran la mediocridad y necesitan que todo esté en su lugar, como lo imaginaron… o mejor. La perfección no es un deseo: es una necesidad.

Virgo

Virgo es el perfeccionista por excelencia. Analiza todo, encuentra errores donde nadie más los ve y siempre tiene un plan para mejorar. No se conforma fácilmente y puede obsesionarse con los detalles. Su estándar está siempre un poco más alto que el de los demás.

Capricornio

Capricornio busca la excelencia en lo que hace. Tiene disciplina, orden y ambición. No deja nada librado al azar y necesita controlar cada paso para garantizar resultados impecables. Si algo falla, lo arregla… y no se olvida de quién falló.

Libra

Libra perfecciona desde la estética y el equilibrio. Le molestan las cosas fuera de lugar, los errores visuales o lo que rompe la armonía. Es detallista, exigente y puede perder horas buscando el tono exacto o la palabra justa. Todo tiene que estar “perfecto”… y en paz.