Tarot: relaciones humanas

Carta 1) Cuatro de bastos: hogar. Familia. Amistades. Amor. Celebración. Festejos.

Carta 2) Tres de copas: festejos. Reunión. Amistad. Comprensión. Apoyo. Alegría

Carta 3) Cinco de bastos: peleas. Conflictos. Malos entendidos.



Mensaje final:

Relaciones humanas, podría ser el título de esta tirada de cartas. El amor que pueda existir entre amigos o familiares no garantiza que a veces no se pongan de acuerdo en alguna cuestión y surjan conflictos y desavenencias, problemas y malos entendidos.

Más allá del afecto que puede existir no siempre se tienen las mismas opiniones y pueden surgir diferencias e incluso enojos mutuos. Esto es lo que cuenta el tarot acerca de un grupo de personas cercanas entre sí. El mensaje recuerda que se debería priorizar el afecto y los sentimientos compartidos por encima de todo. Es necesario dialogar, comunicarse adecuadamente y sobre todo escuchar a los demás, porque en esta situación nadie escucha a nadie. Quizás, si fuera posible escucharse, se podría arribar a algún tipo de entendimiento y rescatar lo más valioso que se comparte que es el afecto sincero, el apoyo y la alegría de saber que no se está en soledad, que hay personas con las que se puede contar. Todos somos diferentes, y no siempre vamos a estar de acuerdo, y como seres humanos, también podemos sentirnos mal, tener rabia o enojo, pero cuando lo que está en juego es un vínculo importante, hay que poner en primer lugar ese vínculo, buscando la manera de compatibilizar y solucionar los conflictos. El tarot pone de manifiesto la existencia de fuertes lazos afectivos entre quienes ahora se están peleando. La pregunta es: vale la pena perder un tesoro como el amor por orgullo, vanidad, ego, por sentir que nos llevamos el triunfo en la disputa? En fin, cada quien sabrá que decisión tomar, que gana y que pierde con esa decisión.