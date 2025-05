Tarot: un triunfo se avecina

Carta 1) Rey de bastos : liderazgo. Paternalismo. Generosidad. Acción. Apasionamiento

Carta 2) El carro: movimiento. Desplazamiento. Triunfo. Vencer obstáculos. Determinación

Carta 3) Cuatro de espadas: aislamiento voluntario. Pausa. Descanso. Introspección. Reflexión



Mensaje final:

Alguien que por el momento está reflexionando en una especie de pausa que se ha tomado con el fin de pensar en alguna situación que le preocupa, quiere desplazarse hacia otro lugar, necesita salir de donde está y moverse hacia otro lado. Esta persona sabe bien hacia donde se quiere encaminar y tiene la determinación de ir hacia allí. Va por un triunfo y no habrá obstáculo que se interponga en su camino que no sea capaz de vencer. Es alguien con poder y buena posición social, quizás algo paternalista pero generoso y con mucho carisma de lider que sabe guiar y cuidar de los suyos. El tarot no dice cual es la meta, pero si señala que una vez que la tenga clara irá tras ella con toda su fuerza, y nada, ni nadie, podrá impedir que la alcance. Un triunfo se avecina.