Tarot del colibrí para el 3 de mayo

Carta 1) Diez de bastos: cierre de un ciclo de mucho sufrimiento y dolor.

Carta 2) Diez de copas: plenitud en el amor. Sentimientos. Emociones.

Carta 3) Tres de copas: celebración. Festejo.



Mensaje final:

Se termina una etapa de mucho sufrimiento y se inicia un nuevo ciclo.La persona ha atravesado un gran dolor, donde puede haberse sentido además de muy mal, con bloqueos de todo tipo y abundantes pensamientos negativos. Por fin termina esa etapa y hay un nuevo comienzo caracterizado principalmente por el amor y los sentimientos. La carta central es un diez de copas que se relaciona con alcanzar la plenitud en el amor. Aquí puede ser que el tarot esté hablando de hallar a una persona con la que se pueda vivir un verdadero amor. No obstante, el amor puede sentirse por muchas cosas, no sólo con una pareja, se puede sentir mucho amor por una familia, por amistades, por un trabajo que se realiza con vocación, etc. Las cartas no hacen especificaciones, sólo hablan de experimentar mucho amor, de dar y recibir amor sincero y de celebraciones y festejos con seres queridos. Qué maravilla salir del dolor y vivir en el amor. Claro que hay que celebrar, reírse y ser feliz!!