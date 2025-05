Los signos del zodíaco que se destacan por no dar una segunda oportunidad

Algunos signos perdonan, otros se toman su tiempo… y después están ellos: los que no vuelven atrás. Cuando algo se rompe, lo dan por terminado. No les interesa insistir, revivir lo que dolió ni repetir errores. Una vez que cierran la puerta, no hay vuelta atrás. Estos son los signos que más se destacan por no dar segundas oportunidades.

Escorpio

Escorpio no olvida. Puede callar, seguir su vida y hasta parecer tranquilo… pero si lo traicionaste, la relación cambia para siempre. Es radical: cuando algo lo hiere profundamente, lo entierra. Y no lo desentierra más.

Capricornio

Capricornio no pierde el tiempo. Si siente que algo lo decepcionó o le quitó estabilidad, no va a insistir. Es práctico, frío cuando tiene que serlo, y no ve sentido en volver a confiar en lo que ya falló. No es venganza: es autocuidado.

Acuario

Acuario desconecta. Puede parecer distante incluso en momentos de cercanía, pero si algo lo rompe emocionalmente, apaga el vínculo. No grita ni hace escándalo: simplemente corta. Y no hay explicación que lo haga volver.