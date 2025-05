Tarot: bloquear sentimientos termina por enfermar a la persona

Carta 1) Diez de bastos: cargas excesivas. Cansancio. Agotamiento.

Carta 2) Seis de oros: caridad. Limosna. Dar en equidad.

Carta 3) Cuatro de copas: indiferencia. Dar la espalda al amor y a las emociones. Apatía. No hacer nada. Cerrarse en sí mismo. Capricho. Terquedad.



Mensaje final:

El tarot habla de una persona que lleva una carga muy pesada y que prácticamente no soporta más. Hay agotamiento y se hace muy difícil continuar con ese peso.Por las cartas que siguen al 10 de bastos se podría inferir que la carga tiene que ver con el dar y el recibir. Tal vez esta persona siente culpa y agobio al darse cuenta que en el tema de su relación con los demás, o con una persona en particular, ha dado sólo limosnas o migajas de amor, de tiempo, de cuidado, etc. En una palabra ha procedido con falta de reciprocidad y equidad. La última carta, el 4 de bastos, no deja lugar a dudas acerca del comportamiento de esta persona, ya que muestra que no ha hecho nada, e incluso ha procedido con Indiferencia frente al amor que el mismo cielo le ofrecía, dándole la espalda con orgullo y terquedad. Este alguien se ha cerrado en sí mismo, bloqueando cualquier tipo de sentimiento y rechazando una oportunidad única y valiosa. La carga que ahora siente, es empezar a darse cuenta de lo que ha hecho. Hasta aquí el mensaje de las cartas, lo que pase en adelante dependerá de las decisiones que tome esta persona. Puede intentar seguir como hasta ahora, lo cual no parece para nada saludable, o cambiar, transformar su actitud para encontrar el equilibrio entre el dar y el recibir, lo que significa dejar de dar limosnas y dar lo mejor de sí, abrirse a sentir, a dejar fluir las emociones, permitirse amar y ser amado de verdad, abandonar el orgullo y la indiferencia y mostrarse vulnerable, lo cual no es signo de debilidad, muy por el contrario, es signo de valentía, de la confianza en sí mismo y en el otro, y de humildad.