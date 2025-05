Tarot: termina un ciclo doloroso y comienza una nueva etapa

Carta 1) Cinco de espadas: falsa victoria. Conflictos. Necesidad de una comunicación sincera.

Carta 2) Diez de espadas: fin de un ciclo muy doloroso. Comienzo de una nueva etapa. Sufrimiento que termina.

Carta 3) Siete de copas: ilusiones. Fantasías. Dualidad. Cosas buenas y cosas malas. Ilusión y realidad, claro y oscuro.



Mensaje final:

El tarot dice que la persona, (siempre se trata de la persona sobre la que se quiere saber. Puede ser quien lee u otra persona), ha estado sumergida en un estado de mucha confusión, dejándose llevar por fantasías. Es como si esa persona hubiera tenido frente a sí muchas opciones y no hubiera podido elegir con claridad. La carta del siete de copas representa las opciones, algunas son buenas, otras malas, algunas reales y otras falsas, de modo que la persona ha ido de aquí para allá, como una veleta que mueve el viento, le ha dado lo mismo el norte que el sur y no ha podido discernir que era bueno para su vida y que no. Ese estado de desequilibrio y poca claridad, la ha llevado a cometer errores importantes e incluso a ser injusta con vínculos cercanos a los cuales ha alejado de su vida con una actitud orgullosa y despectiva. Se ha comportado mal con personas de su entorno, provocando tensiones y tratos inmerecidos, pensando que estaba en una especie de batalla que debía ganar a como diera lugar. Este alguien en su momento se sintió ganador y con satisfacción de haber roto esos vínculos. Sin embargo, dicen las cartas que se trata de una falsa victoria, tanto es así, que luego le llegó un diez de espadas, que significa mucho dolor, la noche oscura del alma, mucha negatividad, pérdidas, problemas, bloqueos, etc. Pero la misma carta también trae una luz de esperanza, porque anuncia que ese ciclo termina dando lugar a una nueva etapa que puede ser buena y positiva. Siempre hay una nueva oportunidad para evolucionar, crecer, y aplicar en adelante el gran aprendizaje que se ha tenido.