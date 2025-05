Los tres signos del zodíaco que se destacan por cortar vínculos de golpe

Algunos signos no avisan, no explican demasiado ni se quedan a discutir. Cuando algo no les cierra o sienten que cruzaste un límite, se alejan sin mirar atrás. No les tiembla el pulso para cortar vínculos de forma radical, incluso con personas que fueron importantes. Estos son los tres signos que más se destacan por desaparecer cuando algo se rompe.

Escorpio

Escorpio corta de raíz. No necesita hacer escándalo: cuando algo se quiebra en su interior, lo borra sin titubear. Puede que te ame profundamente, pero si se sintió traicionado o herido, desaparece… y no hay marcha atrás.

Acuario

Acuario puede parecer frío, pero en realidad actúa desde la lógica. Si siente que una relación ya no aporta, se distancia. No necesita grandes explicaciones ni conflictos: corta, sigue su camino y difícilmente vuelva sobre lo que ya soltó.

Capricornio

Capricornio no pierde tiempo en relaciones que considera rotas. Si algo no le suma o si lo decepcionás, te deja fuera de su círculo sin dramatizar. Tiene una claridad emocional que puede parecer dura, pero lo ayuda a protegerse.