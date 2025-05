Los tres signos del zodíaco que siempre quieren tener la última palabra

Hay signos que no se callan, que no se dan por vencidos en una discusión y que siempre tienen un argumento más para cerrar la charla… a su manera. Para ellos, tener la razón no es una opción: es una necesidad. Estos son los tres signos que se destacan por querer tener siempre la última palabra.

Aries

Aries discute con fuerza, rapidez y sin filtro. No le gusta perder, y menos en una conversación. Aunque tenga razón o no, va a buscar rematar con algo que cierre el tema a su favor. Y si no lo logra, se queda molesto mucho tiempo.

Leo

Leo necesita que su voz sea escuchada. Le cuesta soltar una discusión si siente que no quedó claro su punto. Tiene carisma para imponer lo que dice y una seguridad que, muchas veces, hace que el otro termine cediendo. No busca solo ganar: quiere que se note que ganó.

Géminis

Géminis no para de hablar hasta que se siente satisfecho con su cierre. Su mente va tan rápido que siempre encuentra un giro nuevo para volver sobre el tema. Es persuasivo, ingenioso y muy hábil para dejar la última frase dando vueltas en el aire.