Tarot: algo termina para dar lugar a lo nuevo

Carta 1) As de bastos: inicios. Nuevos comienzos. Fuerza. Pasión. Energía

Carta 2) La muerte: final. Algo termina para dar paso a lo nuevo. Gran transformación.

Carta 3) As de espadas: racionalidad. Lucidez mental. Claridad. Nuevos comienzos.



Mensaje final:

Tres cartas que indican nuevos comienzos! Algo se inicia en la vida de esta persona: una relación, un trabajo, un proyecto, una situación, un estudio, etc. El arcano mayor es la muerte y es la carta que marca el sentido de la tirada. El significado de la muerte es contundente e irreversible, no hace referencia a la muerte física de alguien, sino a un final sin posibilidad de vuelta atrás, acompañado de una gran transformación. La transformación es el centro del mensaje de la muerte. Algo se termina y todo se transforma, incluida la persona de la que habla el tarot. Hay un término de una situación para que pueda darse un nuevo comienzo. Los dos ases, el de bastos y el de espadas reafirman ese nuevo comienzo y agregan como información adicional que lo nuevo llega con mucha pasión, fuerza y una gran claridad mental. Si había dudas, confusión , dualidad, miedos, dicen las cartas que ya no los habrá y la persona verá todo más claro que el agua. Sus decisiones serán apasionadas y totalmente racionales.