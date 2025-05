Los 2 signos del zodíaco que se destacan por ser vengativos

Cuando se sienten heridos o traicionados, algunos signos no pueden evitar planear una devolución. La venganza, para ellos, no es solo una reacción emocional, sino una forma de equilibrar las cuentas. En el zodíaco, hay signos que se caracterizan por no dejar pasar una ofensa tan fácilmente. A continuación, te mostramos dos de los más vengativos.

Escorpio

Escorpio encabeza casi cualquier lista relacionada con la venganza. Si lo traicionás, difícilmente lo olvidará. No actúa por impulso, sino que espera el momento justo para devolver lo que considera una injusticia. Su memoria emocional es intensa, y su necesidad de justicia personal, aún más.

Capricornio

Aunque parezca frío y distante, Capricornio no olvida fácilmente una humillación o una falta de respeto. Puede esperar mucho tiempo, pero cuando decide vengarse, lo hace de forma meticulosa y contundente. Su sentido del orgullo y su memoria racional lo convierten en un rival temible cuando se siente atacado.