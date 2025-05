Los signos del zodíaco que no perdonan una traición

En el universo zodiacal, algunos signos son capaces de perdonar con facilidad, pero hay otros que, ante una traición, levantan un muro imposible de derribar. Para ellos, la lealtad es sagrada, y cuando alguien rompe ese pacto, no hay vuelta atrás. A continuación, te contamos cuáles son los dos signos que se destacan por no perdonar una traición.

Tauro

Tauro es paciente, pero tiene límites muy claros. Si alguien en quien confía lo traiciona, es casi imposible que vuelva a mirar a esa persona con los mismos ojos. Puede cortar el vínculo de raíz y jamás volver atrás. Su lealtad es tan profunda como su obstinación.

Escorpio

Escorpio es intenso en todo, y más aún en sus relaciones personales. Una traición no solo lo lastima: lo transforma. Puede aparentar calma, pero en su interior guarda un dolor que no olvida jamás. El perdón para Escorpio no es una opción cuando siente que rompieron su confianza.