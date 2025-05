Los signos del zodíaco más perfeccionistas de todos

Hay personas que no pueden evitar buscar la excelencia en todo lo que hacen. Detallistas, exigentes y muy autocríticas, su necesidad de control o mejora constante puede ser una virtud… o una carga. En el zodíaco, hay signos que se destacan claramente por su perfeccionismo, tanto consigo mismos como con su entorno.

Virgo

Virgo es el perfeccionista por excelencia. Analiza, ordena y corrige cada detalle, incluso cuando nadie se lo pide. Tiene un estándar alto y busca que todo encaje, funcione y se vea bien. Su mente crítica es poderosa, aunque a veces se vuelve su propia enemiga.

Capricornio

Ambicioso y autoexigente, Capricornio no tolera la mediocridad. Apunta a resultados concretos y busca superarse en cada paso. Su perfeccionismo es silencioso pero constante, y suele estar relacionado con su fuerte compromiso con el deber.

Escorpio

Aunque no siempre se note, Escorpio también tiene un perfeccionismo intenso. No deja cabos sueltos y se obsesiona con aquello que le importa. Puede ser implacable consigo mismo y con los demás si siente que algo no cumple con su ideal.