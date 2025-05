Tarot del colibrí para el 8 de mayo

Carta1) Dos de bastos: decisión. Contemplar nuevos horizontes. Explorar nuevos caminos.

Carta 2) Ocho de copas: irse. Alejarse. Dar la espalda a los sentimientos.

Carta 3) Ocho de espadas: bloqueos. Pensamientos negativos. No ver la salida. Impotencia. Estancamiento. Encierro



Mensaje final:

Alguien tomó decisiones rápidas dejándose llevar por la pasión y el deseo de explorar y descubrir cosas nuevas. Esta persona imaginó que tendría el mundo en sus manos y que del otro lado de la orilla todo sería maravilloso. No dudó en dar la espalda a quienes le demostraban afecto sincero y sentimientos abundantes. Se alejó en busca de lo que imaginó sería su felicidad dejando su pasado atrás. Sin embargo, nada resultó como había pensado lamentablemente y ahora se ha quedado sola, bloqueada, rodeada de negatividad y sin ver la salida a su situación. Da la sensación que estuviera presa en la cárcel que ella misma construyó. Pero las cartas dicen que su percepción no es del todo cierta, a esta persona aún le queda una oportunidad para salir del encierro. Es una oportunidad que tiene sus dificultades y que le implicará esfuerzo y mucha voluntad poder aprovecharla, pero ahí está la salida. Dependerá de la persona si está dispuesta a arriesgarse o no. La imagen del ocho de espadas muestra una figura atada, con los ojos tapados, pero los pies están libres, lo que significa que no será fácil caminar, pero no imposible. La decisión será de la persona indudablemente.