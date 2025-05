¿Por qué los perros esconden la comida?

Si has tenido o tienes un perro bajo tu cuidado, probablemente estarás de acuerdo en que estos fieles compañeros tienen la capacidad de sorprendernos en nuestro día a día junto a ellos, realizando toda clase de comportamientos inusuales que pueden incluso parecernos divertidos.

¿Por qué mi perro esconde la comida?

Que un perro esconda su comida es algo completamente normal, ya que es esta conducta forma parte de su instinto y el perro lo lleva a cabo debido a diversos motivos:

Para proteger la comida de otros

La causa más razonable que explica por qué tu perro esconde la comida es que él ve necesario esconderla de otros animales con los que convive.

Frecuentemente, esto se debe si convive con más perros o animales los cuales, ya sea por falta de supervisión o porqué no se sienten saciados con su propio alimento, roban la comida del otro. Es común también en estos casos, ver que el perro come muy rápido, para evitar que se lo quite el otro, siendo perjudicial para su salud a largo plazo.

Es comida de gran valor

Puede que tu perro esconda la comida solo cuando puntualmente le das algún manjar delicioso, como un premio o un hueso para roer, de modo que lo guarda para poder disfrutarlo más adelante.

Entorno inadecuado

Si el ambiente en el que se encuentra tu perro al comer no es del todo confortable para él, es natural que se sienta estresado y se desplace a otro lugar para comer. Por ejemplo, si su bol de comida está en un lugar muy ruidoso, en un espacio muy transitado o, en uno demasiado aislado, es normal que busque sentirse mejor en otro lugar del hogar.

En estos casos es cuando podemos observar que el perro se lleva la comida a su cama. No todos los perros quieren comer solos ni todos acompañados, lo importante es entender qué necesita el tuyo.

No tiene una alimentación adecuada

Puede que la razón por la cual tu perro esconde la comida es que no come la cantidad suficiente diaria que necesita. Al no comer suficiente, pasa hambre y necesita dosificarla durante el día, además de guardarla para asegurar que podrá comer más tarde.

Vivencias pasadas negativas

Cuando un perro ha pasado hambre debido a que tuvo un pasado complicado y estresante (por ejemplo si fue abandonado), por supervivencia puede haber desarrollado este hábito de esconder la comida para asegurarse de que tiene alimento para más adelante.

Juego o aburrimiento

Por último, puede que tu perro esconda o entierre la comida porque le parece entretenido, simplemente. Además, si tu perro pasa mucho tiempo solo o no realiza suficiente actividad en su día a día, puede encontrarse aburrido y buscar divertirse de este modo.

¿Debo preocuparme si mi perro esconde comida?

Si tu perro esconde o entierra la comida de forma puntual, como cuando esconde algín alimento suculento, no debes alarmarte. Sin embargo, es recomendable que después encuentres la comida para evitar que se pudra y la ingiera en mal estado.

Ahora bien, como has visto, algunas de las causas por las cuales tu perro esconde la comida sí que pueden ser motivo de alarma, ya que el hecho de que guarde o entierre la comida manifiesta que se siente inseguro respecto a un recurso tan importante para él como es el alimento. Ya sea porque tiene miedo a que otros se lo puedan quitar o porque esta pasando o ha pasado hambre en un pasado, debes buscar la causa y tratarla.

Además, si observas que tu perro está raro desde que ha empezado a realizar esta conducta o antes, también es razón para preocuparse, pues puede ser una forma de manifestar que siente estrés o aburrimiento. Por ende, fíjate en si el comportamiento de tu perro es el habitual o si presenta otros síntomas de estrés, como nerviosismo, ladridos excesivos…

¿Qué hacer si mi perro esconde comida?

Si reconoces alguna de las causas que hemos mencionado, no te preocupes, ya que puedes resolver este problema siguiendo las pautas adecuadas:

Separa a los animales a la hora de comer

¿Acaso no te sentirías incómodo/a si tuvieras siempre a alguien al lado que no te deja comer en paz? Si esta es la situación que está viviendo tu perro, es decir, vivir con un compañero que no deja de robarle la comida de su bol, la solución más simple es separarlos a la hora de comer. De esta forma, te asegurarás de que cada uno toma su parte correspondiente, así como superar esta situación tan estresante para todos/as.

Busca una zona confortable

Si la zona donde come tu perro no le es agradable (sobre todo si tiene un carácter más bien inseguro), prueba a situar la comida de tu peludo en una zona tranquila y apartada de estímulos estresantes alrededor.

Cambia la dieta y el horario

Si dudas acerca de si le das a tu perro suficiente comida o si tiene una dieta adecuada en función de su tamaño y ejercicio diario, lo mejor que puedes hacer es consultarlo con un veterinario para que te asesore un cambio de dieta adecuado. De la misma forma, para no generar ansia en tu perro, el cual espera impacientemente su comida, debes tratar de cumplir con un horario de alimentación.

Enriquecimiento ambiental

Si tu perro vive en un entorno pobre en estímulos, sin objetos ni elementos con los que distraerse mientras está solo en casa, es natural que busque divertirse a su propio modo. Por lo tanto, aparte de asegurarte de que pasas suficiente tiempo con él diariamente (paseos, juegos, etc.), busca enriquecer tu hogar añadiendo juguetes duraderos como el kong, premios escondidos por casa o para roer.