Los tres signos del zodíaco que no confían fácilmente

Algunos signos observan antes de entregarse. Analizan, ponen a prueba, miden tus actos y necesitan tiempo (mucho tiempo) para confiar. No se abren con cualquiera y, si se sienten inseguros, levantan muros difíciles de atravesar. Estos son los signos que más se destacan por su desconfianza natural.

Escorpio

Escorpio lo quiere todo, pero no lo entrega fácil. Para abrir su corazón, necesita estar seguro de que no lo van a traicionar. Prueba, observa, guarda silencio… y recién cuando se siente en control, empieza a confiar. Y aún así, sigue alerta.

Capricornio

Capricornio es reservado por naturaleza. Le cuesta confiar porque sabe que el mundo no siempre es justo. Prefiere mantener las emociones bajo control y asegurarse de que las personas merezcan estar en su vida. No confía por impulso, confía por comprobación.

Virgo

Virgo no baja la guardia enseguida. Está atento a los detalles, a las incoherencias, a lo que no se dice. Antes de confiar, necesita analizarte y ver si sos estable, coherente y leal. Si pasás esas pruebas, te valora. Pero si fallás… no hay segunda chance.