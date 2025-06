Tarot: un silencio que agota

Carta 1) Caballero de copas: amor romántico. Entusiasmo. Sensibilidad emocional.

Carta 2) Ocho de bastos: comunicación. Acciones rápidas.

Carta 3) Diez de bastos: cargas. Peso excesivo. Responsabilidades. Cansancio. Agotamiento



Mensaje final:

Podrían llegar noticias y comunicaciones en forma veloz. Son acciones rápidas que traerían un mensaje de amor, de sentimientos y emociones. Quien va a realizar esas comunicaciones es una persona que no aguanta más la falta de comunicación y de acción. Siente esa situación como una carga muy pesada de llevar que le está provocando un gran cansancio. Si bien esto no parece un problema que no tenga solución, ya que en definitiva se trata de abrir la posibilidad de dialogar, de hablar con sinceridad y de expresar lo que se siente, por alguna razón que solo la persona sabe, un hecho tan simple como hablar, se torna algo muy difícil y esta persona prefiere soportar el peso de callar, antes que expresar sus sentimientos y emociones. Cada quien es libre de tomar sus decisiones y llevar su vida como le plazca siempre y cuando no perjudique a los demás, por eso la última palabra la tendrá este alguien en última instancia.