Tarot: el que persevera, triunfa

Carta 1) El mundo: fin de un ciclo y nuevos comienzos. Logros. Éxito. Paz y armonía

Carta 2) Nueve de bastos: resilencia. Cansancio. Lucha. Persistencia. No rendirse. Protegerse.

Carta 3) Diez de bastos: cansancio extremo. Agotamiento. Responsabilidades. Dificultades. Cargas.



Mensaje final

El tarot habla de una persona que se ha trazado determinadas metas y objetivos que serían un gran logro para su vida. Alcanzar esas metas le significaría abrir una puerta a un futuro mejor, podría iniciar una nueva etapa con muchas oportunidades. Esta persona no se ha quedado cruzada de brazos esperando un milagro, ha trabajado muchísimo, ha hecho múltiples cosas en pro de su sueño y aunque está muy cansada, no se rinde, sigue de pie a pesar de tantas luchas y heridas que ha tenido que enfrentar. Saca fuerzas de su interior para resistir y protegerse de los ataques de quienes le ponen palos en la rueda para impedir su avance, pero no lo conseguirán. Al borde del agotamiento, continúa batallando con la mirada fija en su sueño. Alguien puede dudar que este alguien llegará a la meta? Sea cual sea el deseo que lo mueve, lo cumplirá. Tendrá un triunfo totalmente merecido porque nadie le habrá regalado nada, al contrario, quizás quisieron ponerle piedras en el camino, pero esta persona tiene tanta fuerza de voluntad y capacidad de trabajo, confía tanto en sí misma y en el valor de su sueño, que nada le impedirá hacerlo realidad.