Tarot: la verdadera fortaleza es el autodominio instintivo y emocional

Carta 1) La justicia: orden. Ley. Normas. Verdad. Honestidad. Equidad.

Carta 2) Cinco de espadas: falso triunfo. Orgullo. Soberbia.

Carta 3) La fuerza: valentía. Coraje. Capacidad para controlar los instintos. Empoderamiento. Dominio de los sentimientos.

Mensaje final:

La persona por la que se consulta ha actuado con orgullo creyéndose el ganador en algún tipo de conflicto o mal entendido que puede haber existido con personas de su grupo o entorno cercano. Mientras las otras personas se alejan apenadas, quien cree que ha ganado los mira con soberbia, orgullo y hasta satisfacción. No le interesa la tristeza de esas personas que incluso pueden haber sido amistades, o familiares. La persona se siente orgullosa de haberlas desarmado y expulsado de su lado. Pero he aquí que le llega la justicia divina a poner cada cosa en su lugar y a cada quien en su sitio. La justicia trae equidad y verdad y no hay forma de evadirla. La justicia dice que nadie ha ganado en esta contienda, todos han perdido, mucho más quien ha ostentado su victoria. Ahora este alguien está viendo lo que ha ocurrido y cómo se ha comportado. Dice el tarot que la manera confrontativa y tal vez cruel, no era la adecuada para resolver el conflicto. Las personas que sacó fríamente de su lado no eran sus enemigos en una batalla de vida o muerte y merecían otro trato. La carta de la fuerza expresa que se puede obtener mucho más usando el amor, la ternura y el buen trato. En la imagen que la representa se ve a una mujer domando animales salvajes con la ternura. Esta carta significa que en la capacidad de controlar los instintos y dominar las emociones reside la verdadera fuerza que vuelve a la persona valiente y empoderada, no en la agresión directa, que más que hablar de valentía, habla de miedo, inseguridad y falta de control de los impulsos, lo que vuelve a la persona débil. Es decir, todo lo contrario de lo que quiere aparentar. La verdadera fortaleza reside en el dominio de los propios instintos y emociones, si alguien no puede dominarse a sí mismo y queda a merced de ellos, pierde las riendas de su vida y se vuelve vulnerable y débil.