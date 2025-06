Los signos del zodiaco que se caracterizan por ser los más groseros

Ciertas situaciones sacan lo peor de los signos del zodiaco y los convierten en algo que normalmente no son. Cuando las condiciones no les favorecen hay quienes son capaces de controlar sus emociones y muestran modales, sin embargo, otros no pueden ocultarlo y pueden ser bastante groseros.

De acuerdo con la astrología 5 signos del zodiaco son los que, por su carácter, pueden ser víctima de este desagradable rasgo. Esto significa que no todo el tiempo son groseros ni mal educados, solo cuando están molestos o los hacen enojar.

En esos casos no sienten pena para maldecir, expresar en voz alta palabras altisonantes, mostrar desprecio o cometer actos inadaptados para la sociedad. De acuerdo con un ranking de la astróloga Susan Taylor en Astrofame, te decimos qué signos son los más groseros del zodiaco.

Sagitario

El primer sitio de este listado es para Sagitario, signo de fuego que aparenta ser muy relajado y optimista, pero esconde un lado bastante grosero. Los nacidos del 23 de noviembre al 20 de diciembre no se preocupan por los modales cuando se sienten acorralados, atados o atascados en una situación.

Escorpio

El segundo puesto es para este signo de agua que rige a los que nacieron del 23 de octubre al 22 de noviembre. No se contiene para decir lo que piensa a pesar de que sus opiniones pudieran ser agresivas o molestas para los demás. La franqueza de Escorpio suele ser hiriente.

Géminis

El tercer lugar es para Géminis, según Taylor, porque sus acciones pueden ser muy inmaduras. Los nacidos del 21 de mayo al 20 de junio tienen una personalidad dual, es decir, son agradables, pero también muy desagradables. Cuando dejan que las emociones se acumulen en su interior explota con arrebatos groseros.

Aries

El signo que gobierna a los nacidos del 21 de marzo al 19 de abril ocupa el cuarto sitio de esta clasificación. De acuerdo con la astróloga, su temperamento impulsivo es el que provoca que pierda la cabeza cuando las cosas no salen como quiere. Es por ello que puede ser bastante grosero.

Tauro

El quinto puesto es para el signo que rige a los nacidos del 20 de abril al 20 de mayo. Si lo provocan se molesta rápidamente y puede cometer actos poco amistosos. Es difícil de convencer porque cree ciegamente en sus ideales y convicciones. Si eres insistente en hacerlo cambiar de opinión puede sacar su lado más oscuro.