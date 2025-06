Los tres signos del zodíaco que jamás te dan la razón si no la tenés

Directos, filosos y con un fuerte sentido de justicia personal, estos signos no soportan ver que alguien insista en algo equivocado. No te dan la razón para quedar bien, ni bajan la cabeza por compromiso. Si estás errado, te lo van a marcar. Estos son los signos que se destacan por no ceder ni un centímetro cuando saben que tienen razón.

Virgo

Virgo detecta errores al instante. Si decís algo que no cuadra, lo va a corregir. Le cuesta callarse cuando ve incoherencias o falacias. Su necesidad de precisión lo lleva a discutir con argumentos, no con emociones.

Capricornio

Capricornio no tolera la necedad. Tiene una visión lógica y estructurada, y si algo no encaja, no lo deja pasar. No va a fingir que estás en lo cierto solo para evitar tensión. Te dice lo que piensa… aunque duela.

Escorpio

Escorpio no negocia con la mentira o la autojustificación. Si ve que estás inventando o distorsionando, se planta. No discute todo el tiempo, pero cuando lo hace, es porque sabe que tiene razón. Y difícilmente se equivoque.