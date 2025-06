Tarot: por fin sale el sol después de tanta lucha

Carta 1) El carro: triunfo. Energía. Determinación. Vencer obstáculos.

Carta 2) El sol: alegría. Plenitud. Calidez. Felicidad. Claridad.

Carta 3) Nueve de bastos: cansancio. Luchas. Resilencia. Resistencia. Fuerza de voluntad.



Mensaje final:

Bueno, bueno!! Dos arcanos mayores muy positivos. Muy lindos augurios para la persona. Quizás esta persona viene de un periodo de luchas y conflictos constantes y prolongados que le han provocado mucho desgaste y cansancio. Tal vez los problemas y frustraciones han sido muchos, no obstante, esta persona los ha enfrentado con valentía, voluntad y esfuerzo y a pesar de todo, sigue en pie y no se da por vencida. Es admirable su actitud, porque el 9 de bastos habla de muchas batallas, de las cuales puede incluso haber salido herida, sin embargo su fuerza interior y su fe no la han dejado caer. Esta persona sigue creyendo en la posibilidad de ser feliz y se visualiza venciendo cualquier obstáculo para alcanzar ese estado de plenitud, alegría y bienestar por el que tanto ha luchado. Las cartas dicen que muy pronto, prácticamente ya, llega el premio, la recompensa, el triunfo a su vida. Qué bello mensaje del tarot para quien le resuene lo aquí expresado!! Felicitaciones!!