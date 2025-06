Los tres signos del zodíaco que no toleran la traición

Para algunos signos, la lealtad no es opcional: es sagrada. Cuando alguien cruza esa línea, no hay marcha atrás. No importa cuánto lo justifiques, cuántas disculpas des o cuánto insistas: cuando sienten traición, el vínculo se rompe. Estos signos se destacan por no perdonar fácilmente una puñalada por la espalda.

Escorpio

Escorpio vive con intensidad, y así entrega su confianza. Pero si sentís que lo traicionaste, ya no hay retorno. Puede actuar con calma, pero en su interior ya te eliminó del mapa emocional. La traición, para él, es una sentencia.

Tauro

Tauro es fiel por naturaleza, y espera lo mismo. Si siente que lo traicionaste, no grita ni hace escenas. Simplemente se aleja. Y aunque parezca que te perdonó, ya no sos la misma persona para él. La herida queda.

Capricornio

Capricornio no perdona traiciones porque le duele más el quiebre del respeto que el acto en sí. Para él, la confianza se construye con hechos, y una traición lo obliga a repensar todo. Si le fallás, no insiste. Te cierra la puerta y sigue.