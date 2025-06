Los tres signos del zodíaco que no devuelven el golpe

Hay signos que no buscan revancha ni devuelven el daño. Simplemente entienden que alguien les falló… y se van. No hacen escándalo, no explican demasiado. Solo cierran la puerta sin ruido. Estos signos se destacan por retirarse en silencio y no volver jamás.

Cáncer

Cáncer puede perdonar mucho, pero cuando algo se quiebra de verdad, se aleja. No grita, no se venga, pero desaparece con el corazón herido. Y si tomó esa decisión, es muy difícil que regrese.

Virgo

Virgo no pierde el tiempo en venganzas. Si alguien lo hiere, analiza, entiende… y se retira. No discute ni expone. Simplemente deja de estar. Para él, cortar el lazo con dignidad vale más que cualquier revancha.

Tauro

Tauro es leal hasta que lo defraudan. Una vez que siente que la confianza se rompió, no busca pelea. Solo se aleja con calma, sin escándalos. Su forma de defenderse es no darte más lugar en su vida.