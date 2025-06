Tarot: un gran apego que produce bloqueos

Carta 1) Siete de oros: cosecha abundante. Trabajo. Cuidado. Esfuerzo.

Carta 2) Cuatro de oros: apego. No soltar. Aferrarse a algo. Materialismo. Avaricia.

Carta 3) Reina de copas: femineidad. Dulzura. Ternura. Amor. Bondad.



Mensaje final:

Parece que esta persona no puede soltar a alguien o a algo. Según el tarot no puede soltar lo material, los bienes terrenales, o tal vez, no puede dejar ir a una reina de copas con todo lo que esa reina significa hasta el día de hoy en su vida: comprensión. Equilibrio. Estabilidad. Acompañamiento. Buenos consejos. Cuidados. Amor. La imagen del cuatro de oros muestra a alguien que no puede moverse, no puede avanzar, porque está apegado a algo que considera su tesoro. Sea cual sea su tesoro, ya sea la vida terrenal, o la reina, lo que se ve es que no está haciendo nada, por el momento sigue sentado inmóvil, aunque tiene intenciones de poner trabajo y esfuerzo para potenciar lo que considera valioso, por ahora hay un estancamiento. Quizás se imagina en un futuro poniendo esfuerzo para obtener frutos de su trabajo o de una relación, pero es un proceso que recién está comenzando a pensar. Le llevará tiempo a esta persona moverse. Ojalá llegue a tiempo con sus acciones, porque el tiempo pasa y con él también las oportunidades. No somos inmortales, ni indispensables. La vida sigue su curso y las horas perdidas no vuelven más, tampoco las oportunidades, que tienen su momento preciso para presentarse. Esta persona tiene buenas opciones para progresar, tanto en los aspectos económicos, como en el amor, pero está teniendo un comportamiento que no la favorece en ninguna de las dos cosas. Qué más decir, Dios quiera que tome conciencia y salga de su quietud, que en última instancia es una actitud egoísta, el no querer dar nada, ni material, ni afectivo, ni tiempo, ni trabajo. La imagen del 4 de oros es la de alguien encerrado en sí mismo y en soledad. Esta persona no está aprovechando nada de lo que la vida le ofrece. Cada quien es cada quien.