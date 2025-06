Los tres signos del zodíaco que se hacen los distraídos para no involucrarse

Algunos signos prefieren observar desde la orilla. No opinan, no se meten, no eligen bando. Si hay un problema, miran para otro lado. No es cobardía: es estrategia. Estos signos se destacan por evitar conflictos haciéndose los desentendidos, aunque por dentro lo vean todo.

Piscis

Piscis se sumerge en su mundo y, ante el conflicto, responde con evasión emocional. Puede estar viendo el caos, pero elegirá soñar, distraerse o hablar de otra cosa. No le gusta confrontar y prefiere que todo se diluya solo.

Cáncer

Cáncer no siempre quiere cargar con los líos de los demás. Si ve que la cosa se pone tensa, puede refugiarse en el silencio, en su casa o en una excusa emocional. Está, pero no se mete… salvo que alguien le toque el corazón.

Libra

Libra quiere armonía, y si ve que una situación lo pone en el medio, se corre con diplomacia. Puede parecer que no entendió nada, pero en realidad entendió todo… solo que no quiere quedar pegado a ningún drama.