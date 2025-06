Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Una conquista sentimental que te parece imposible se revelará fácil hoy si acompañas tu invitación con un ramo de flores o un regalito. En otro ámbito los astros advierten que por tu falta de concentración vas a dejar pasar un buen negocio, entonces sé cauteloso. CIFRAS SOLARES: 65.667

Noticias Relacionadas Los signos del zodiaco que son los mejores compañeros de viaje

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Vas a conseguir un documento importante que está esperando desde tiempo y que te será útil próximamente. Discusiones con tu media naranja por causa de dinero que hace falta. Tu debilidad estomacal del momento viene de una mala alimentación, mal equilibrada. CIFRAS SOLARES: 54.657

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Un contrato importante se va a firmar. Tenés que mostrarte seguro en cuanto a tus ventajas, tus privilegios. Todo comentario y pedido será bien tomado y, lo más interesante para vos, aprobado. En la salud se nota un poco de anemia, tendrías que comer más frutas. CIFRAS SOLARES: 58.870

CANCER (Junio 22-Julio 22) Signo con bastante inestabilidad en la vida sentimental, por causa de la influencia lunar. Hoy un aspecto planetario difícil por parte de tu astro natal afectará sobre todo tu vida sentimental y va a provocar una crisis de celos, aparentemente injustificados. CIFRAS SOLARES: 14-231

LEO (Julio 23-Ago. 22) Hoy no vas a gustar de tomar riesgos y tendrás razón, los astros no te acompañan. Solamente en el juego podría salir bien si inviertes bastante dinero. En el amor, si no tenés pareja, un encuentro no resultará bien, pero vale la pena insistir; mañana será otro día..CIFRAS SOLARES: 48.730

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Día con muchos contratiempos y contrariedades. Una llamada telefónica matinal va a descomponer todo lo que habías previsto hacer. Además, una persona importante que tenías que encontrar se escapará. Tendrás que componer para llevar a cabo tus tareas. CIFRAS SOLARES: 50.505

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Vas a querer operar varios cambios en tus actividades si trabajas por cuenta propia. Podés, resultará beneficioso a mediano plazo. En cuanto a la vida sentimental, el día no es apropiado para buscar algo nuevo, mejor esperar y dejar que las cosas se muevan por sí mismas. CIFRAS SOLARES: 76.604

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Un aspecto astral negativo vas a despertar unos dolores de vientre, eso te pondrá de mal humor. Por suerte una persona muy querida va a invitarte, lo que levantará tu ánimo. Noticias buenas para los que tienen un comercio, el dinero de nuevo va a entrar. CIFRAS SOLARES: 49.807

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Si desempeñas tareas administrativas, podés aprovechar de la buena notoriedad que goza con tus superiores para pedir un aumento. Para los trabajadores del volante el día estará lleno de pequeños percances que van a ponerlos nerviosos. No sirve enojarse, paciencia. CIFRAS SOLARES:55.786

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Vas a necesitar del apoyo de tu círculo próximo para superar una tarde pesada. En cuanto al amor, si estás todavía sin nadie en tu vida sentimental, no hay que buscar lejos lo que tenés cerca de ti. Hay una persona alta, con ojos marrones, que se gusta de ti. CIFRAS SOLARES:32.833

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Todo va a salir bien hoy, en tu trabajo como en tus amores. Hay un buen ámbito astral para los que tienen ganas de mejorar su vida profesional, con más efectos si trabajan en el medio de la medicina y de la farmacia. Necesitas de más ejercicios físicos. CIFRAS SOLARES:48.844

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Podrías hacerte respetar más por tus familiares; por eso tenés que demostrar con firmeza que eres capaz de afrontar las situaciones difíciles y arreglarlas sin ayuda de nadie. Hoy, en tus emprendimientos, beneficiarás del apoyo del planeta Júpiter, el astro beneficioso del Zodiaco..CIFRAS SOLARES:52.655