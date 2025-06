Los tres signos del zodíaco que no perdonan con facilidad

Para algunos signos, el perdón no llega rápido ni fácil. Pueden recordar con precisión lo que dijiste, cómo lo dijiste y qué sintieron en ese momento. No es que sean rencorosos por capricho: simplemente no toleran que los hieran y seguir como si nada. Estos son los signos que más se destacan por no perdonar con facilidad.

Escorpio

Escorpio no olvida. Puede sonreírte, seguir con su vida, pero algo en su interior guarda el registro exacto de la herida. El perdón, si llega, tarda. Y muchas veces no llega. Si lo traicionás, su confianza muere… y no resucita.

Cáncer

Cáncer es sensible y emocional. Por eso, cuando lo lastiman, lo siente muy profundo. Puede parecer que perdona, pero en el fondo, sigue dolido. Si lo heriste en serio, no te va a dejar volver tan fácilmente a su corazón.

Capricornio

Capricornio no dramatiza, pero no se olvida. Si lo decepcionás, toma nota y ajusta su vínculo con vos. No es de escándalos, pero tampoco de reconciliaciones forzadas. Perdonar requiere esfuerzo, y Capricornio no lo invierte si no ve verdadero arrepentimiento.