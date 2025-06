Tarot: el juego eterno entre el bien y el mal

Carta 1) El diablo: apegos. Miedos. Obsesiones. Instinto. Vicios.

Carta 2) Dos de oros: dualidad. Ambivalencia. Desequilibrio. Dudas.

Carta 3) La justicia: orden. Ley. Equidad. Equilibrio. Verdad.

Mensaje final:

La persona de la que habla el tarot está en una dualidad, en un estado de confusión y dudas que le produce mucho desequilibrio y falta de estabilidad. Tal vez esté frente a dos opciones, dos caminos, y no sabe cuál elegir. Por un lado tiene al diablo, hablándole al oído para tentarlo con lo material- terrenal, el goce fácil, lo instintivo y más primitivo del ser humano, la búsqueda del placer, aunque también pueden ser miedos que la persona no quiere enfrentar, apegos confundidos con amor, obsesiones y vicios. Y por otro lado, tiene la justicia, empujando a la persona a poner orden en su vida, a restablecer el equilibrio y la estabilidad, a apoyarse en la verdad y la razón. Hasta aquí el mensaje de las cartas, como siempre la última decisión la tiene la persona y no se sabe hacia donde caminará. La carta de la justicia habla también de intervención divina. Dios le está mostrando con gran claridad la realidad, la está ayudando a ver y a pensar con juicio, pero no intervendrá en su libre albedrío. Finalmente es este alguien quien tomará la decisión.