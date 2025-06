Tarot: quien quiera ser dueño/a de su destino, que elija

Carta 1) As de bastos: nuevos comienzos. Fuerza. Acción. Pasión.

Carta 2) Dos de oros: indecisión. Desequilibrio. Dudas. Dualidad. Dos opciones.

Carta 3) Reina de bastos: empoderamiento. Acción. Liderazgo. Pasión. Confianza. Creatividad. Apoyo y guía en momentos de cambio y crecimiento personal.

Mensaje final:

Las cartas muestran a una persona con falta de equilibrio en su vida. Le cuesta tomar decisiones y siempre está barajando dos opciones. Si bien es cierto que a veces conviene tener una segunda opción por si la primera no se da, esa posibilidad puede ser en situaciones excepcionales, pero no puede ser una actitud permanente en la persona porque tal comportamiento no sólo habla de una inseguridad y falta de estabilidad casi enfermizas, sino que también hace pensar en una especie de juego a dos puntas que vuelve a la persona poco confiable para los demás. Dicen las cartas que hay que tomar acción en el tema que tiene a este alguien en esa inestabilidad, y seguramente, preocupación. Elegir y tomar acción para dar comienzo a algo es totalmente necesario para salir de la ambivalencia que tiene a la persona estancada. El tomar acción y dar el primer paso, poniendo en ello toda la fuerza y pasión de un inicio, traerá un enorme alivio y significará que por fin se toma el liderazgo sobre si mismo y sobre la propia vida con creatividad, confianza y un nuevo empoderamiento. Nadie puede tener certeza acerca de lo que llegará a partir de lo que se elige, nadie puede asegurar que todo saldrá bien, o que las cosas saldrán mal. Es así la vida. No obstante, no se puede vivir sin elegir, siempre estamos eligiendo. Cada vez que elegimos nos jugamos por algo y dejamos cosas, personas y situaciones atrás. No hay remedio para eso. Lo bueno es que con cada elección consciente vamos construyendo nuestro destino, hacemos uso de uno de los bienes más preciados que poseemos: la libertad.