Los tres signos del zodíaco que hablan sin filtro y después lo lamentan

Algunos signos no pueden evitarlo: lo que piensan, lo dicen. No editan, no calculan, no lo piensan demasiado. Su sinceridad puede ser brutal, y aunque a veces tengan razón, otras veces se arrepienten… pero ya es tarde. Estos signos se destacan por su lengua filosa, rápida e impulsiva.

Aries

Aries no tiene filtro. Si algo le molesta, lo dice. Si algo le gusta, también. Su boca va más rápido que su mente, y eso lo mete en líos. Después puede disculparse, pero en el momento explota.

Sagitario

Sagitario dice lo que piensa aunque sea incómodo. A veces con humor, a veces con torpeza, pero siempre con honestidad. No busca herir, pero tampoco se guarda nada. Cree que decir la verdad es un deber… aunque duela.

Géminis

Géminis habla rápido y mucho. Y a veces, dice de más. No siempre piensa en el impacto de sus palabras, porque está más enfocado en expresar lo que siente o piensa en ese instante. Puede arrepentirse… pero ya está dicho.