Los tres signos del zodíaco que se callan todo… hasta que un día explotan

No todos muestran lo que sienten en el momento. Algunos prefieren tragar, disimular o evitar conflictos. Pero todo eso que no dicen se acumula como una olla a presión… y cuando explotan, nadie lo ve venir. Estos signos se destacan por guardar silencio durante mucho tiempo, pero cuando se hartan, lo dicen todo de una sola vez.

Cáncer

Cáncer guarda lo que siente para no herir, pero no olvida. Acumula emociones, gestos y palabras. Cuando explota, no lo hace con gritos… sino con dolor y reproches que tenía archivados hace tiempo.

Piscis

Piscis prefiere evitar discusiones. Se calla para mantener la paz, pero su mundo interno hierve. Puede parecer que no pasa nada… hasta que un día no aguanta más y todo sale en forma de llanto, enojo o retirada silenciosa.

Virgo

Virgo es detallista y observador. Calla para no discutir, pero anota mentalmente cada cosa que lo molesta. Cuando llega su límite, su descarga es fría, precisa y directa al punto débil del otro.