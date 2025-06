Los tres signos del zodíaco que saben soltar sin hacer drama

Mientras algunos gritan o se quedan atados al pasado, estos signos tienen una habilidad única: dejar ir. No porque no les duela, sino porque entienden que hay momentos en los que quedarse es peor. Se alejan en silencio, sin escándalos ni reproches. Estos signos se destacan por soltar con madurez, aunque por dentro les cueste.

Capricornio

Capricornio no se aferra a lo que ya no funciona. Si ve que una relación, amistad o proyecto le resta más de lo que suma, lo deja ir. No dramatiza: simplemente sigue adelante, enfocado en lo que viene.

Acuario

Acuario vive en constante evolución. Cuando siente que algo ya no vibra con su energía, se aleja sin culpa. No necesita grandes explicaciones: su libertad está primero, y no fuerza lo que ya no fluye.

Sagitario

Sagitario prefiere el movimiento al estancamiento. Si algo se volvió tóxico o doloroso, su instinto es soltar para seguir explorando. No se enrosca en despedidas interminables: se despide agradeciendo lo vivido y apunta hacia adelante.