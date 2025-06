Tarot: ahora tienes la fuerza necesaria para realizar un sueño

Carta 1) Diez de copas: felicidad. Bienestar. Estabilidad. Armonía. Afectos sinceros. Familia.

Carta 2) La fuerza: fuerza. Voluntad. Firmeza. Valentía. Poder de seducción.

Carta 3) El loco: nuevos inicios. Aventurarse. Entusiasmo. Pureza. Sueños. No medir consecuencias.



Mensaje final:

Alguien ha encontrado la fuerza que necesitaba para lograr sus metas. Utilizará todo su poder de convencimiento para enfrentar una situación que le puede haber provocado miedo, pero que en este momento ya no teme. Esta persona quiere usar el amor y la ternura para ' domar la fiera', es decir, para lograr controlar algo que en el pasado no tuvo la valentía de enfrentar y que quizás sentía como un peligro para su vida. Ahora está a punto de lanzarse hacia su sueño. Se va a aventurar con mucho entusiasmo y pureza en su corazón a un nuevo comienzo. Quiere empezar de cero. Tiene hermosas intenciones, aunque un tanto impulsivas, en el sentido de la poca previsión que tendrá. No hay mucha reflexión acerca de las consecuencias y riesgos del camino que va a comenzar, por eso las cartas aconsejan tener en cuenta algún tipo de planificación previa. Tal parece que el deseo de esta persona, es realizar un sueño de amor, formar una familia donde reine la armonía y la felicidad. En la tirada hay dos cartas de muy buen augurio, la fuerza y el diez de copas, lo que indica que lo más probable es que todo salga muy bien.