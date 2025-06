Los tres signos del zodíaco que si se van… no vuelven jamás

Algunos signos no amenazan, no dudan, no juegan con las emociones. Cuando deciden irse, lo hacen en serio. No hay mensajes a los meses, no hay “estaba pensando en vos”, no hay regresos por nostalgia. Estos signos se destacan por cortar de raíz y no mirar atrás.

Capricornio

Capricornio no pierde el tiempo en relaciones que no funcionan. Si decide alejarse, es porque analizó, procesó y entendió que no hay futuro. No da segundas vueltas ni alimenta falsas esperanzas.

Acuario

Acuario necesita libertad y coherencia. Si siente que el vínculo lo limita o lo lastima, se va… y no vuelve. No se deja llevar por la melancolía ni las emociones del momento. Cuando su mente decide soltar, su corazón la sigue.

Tauro

Tauro es terco, sí… pero cuando se rompe la confianza, no hay marcha atrás. Puede tardar en irse, pero cuando lo hace, es definitivo. No abre puertas del pasado ni revive lo que ya no cree seguro.