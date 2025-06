Tarot: justicia merecida

Carta 1) Paje de copas: inicios. Enamoramiento. Emociones. Sentimientos. Entusiasmo.

Carta 2) Reina de espadas: inteligencia. Predominio racional. Claridad mental. Independencia. Dominio de los aspectos emocionales. Verdad.

Carta 3) La justicia: orden. Ley. Razón. Verdad. Equidad

Mensaje final:

El tarot habla de una persona, representada como una reina de espadas, ( en el tarot se habla de energías, no de géneros, por lo tanto no se está haciendo referencia a una mujer específicamente. Bien podría ser un hombre también) esa persona en este momento está sumamente racional, marcando límites claros y buscando la verdad. Aunque el predominio racional la haga parecer fría, no lo es, pero ha aprendido a dominar sus emociones a fuerza de experiencias que le enseñaron que marcar límites y cuidar el propio espacio es una manera de valorarse y amarse. A esta persona le interesa ser honesta y justa. La justicia y la verdad son valores fundamentales para ella. La reina de espadas está esperando justicia para su vida y la justicia está en camino, viene hacia ella con todo su poder a tenderle la mano. Detrás de la imagen de la reina está el Paje de copas indicando un nuevo comienzo en el amor, pero por el momento ella le da la espalda. Su prioridad es que se haga justicia con la verdad, la honestidad y la equidad. Esta persona no va a aceptar a nadie que no llegue con esos valores a su vida, por más gestos y palabras románticas que utilice, si no encarna esas cualidades, la reina de espadas no dará lugar a ningún tipo de relación con alguien con inmadurez y que venga con mentiras o comportamientos inadecuados. Las cartas dicen que todo será con justicia para esta reina tan empoderada.